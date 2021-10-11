Россия за 10 лет прислала Google более 60% от всех требований об удалении контента. Треть из них — из-за «угроз национальной безопасности»

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Россия за последние 10 лет обращалась к Google с запросами об удалении контента чаще, чем все остальные страны мира. На нее приходится более 60% запросов.

Об этом свидетельствуют данные Google Transparency Report с 2011 года, пишет «Русская служба BBC».

Как отмечается, российские органы 123 606 раз (60,6%) просили Google об удалении более 950 тыс. единиц контента с различных сервисов компании — прежде всего информации из поисковика Google и видеохостинга YouTube. Больше всего обращений от Роскомнадзора.

В то же время, по данным Google, к середине 2012 года Россия не входила даже в топ-15 стран по количеству запросов на блокировку данных. Через год вошла уже в семерку, а в 2016 году вышла на первое место.

Треть запросов России об удалении контента — из-за «угроз национальной безопасности». Пик таких запросов пришелся на вторую половину 2016 года — середину 2017 года, в прошлом году количество запросов вновь начало расти.

Согласно статистике компании, в 2019 и 2020 годах Google все чаще удовлетворяет запросы российских властей: в первом полугодии 2019 года были 49,9% отказов, а в конце 2020-го — только 7,7%.

Сама корпорация объясняет это поправками в закон «Об информации», принятыми в России в 2017 году. Они обязали поисковики удалять ссылки по выдаче по требованию Роскомнадзора.

Удаление контента — не единственное, чего требует Россия от Google, в частности регулярно поступают запросы об аккаунтах конкретных пользователей. Пока корпорация в основном отказывает в предоставлении таких данных, но доля удовлетворенных запросов в последние годы тоже росла.