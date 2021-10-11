Спецсилы Ирака задержали заместителя убитого главы «Исламского государства»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Бойцы иракской разведывательной службы (INIS) задержали заместителя убитого главы экстремистской группировки «Исламское государство» Сами Джасима.
Об этом сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими.
Премьер не сообщил детали операции, но указал, что террориста задержали за пределами Ирака.
Сами Джасим отвечал за финансы в ИГ и был заместителем Абу Бакра аль-Багдади, который погиб в 2019 году во время рейда американских спецназовцев. Джасим отвечал за множество операций в Ираке и Сирии, а США обещали за его голову награду.
- Утром 27 октября 2019 года СМИ сообщили о гибели лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб в Сирии. Дональд Трамп написал в Twitter, что случилось нечто «очень важное». Он выступил с обращением, в котором заявил, что аль-Багдади бежал от американского спецназа и взорвал на себе пояс смертника в туннеле.
- Трамп также показал собаку, участвовавшую в ликвидации главы ИГ. Пса в итоге наградили.