Спецсилы Ирака задержали заместителя убитого главы «Исламского государства»

Новости

Бойцы иракской разведывательной службы (INIS) задержали заместителя убитого главы экстремистской группировки «Исламское государство» Сами Джасима.

Об этом сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими.

Премьер не сообщил детали операции, но указал, что террориста задержали за пределами Ирака.

Сами Джасим отвечал за финансы в ИГ и был заместителем Абу Бакра аль-Багдади, который погиб в 2019 году во время рейда американских спецназовцев. Джасим отвечал за множество операций в Ираке и Сирии, а США обещали за его голову награду.