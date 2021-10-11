В США семейная пара пыталась продать секретные данные об атомных подводных лодках. Материалы хранили в сэндвиче
- Автор:
- Олег Панфилович
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В США задержали военного инженера и его жену по подозрению в попытке продать секретные данные об американских атомных подводных лодках.
Об этом сообщил Министерство юстиции США.
В течение года жители штата Мэриленд Джонатан и Диана Тоеббе передавала секретные документы агенту ФБР, который выдавал себя за представителя иностранного правительства. В апреле 2020 года Тоеббе отправил представительству одного из иностранных государств часть секретных документов с предложением установить контакт и передать остальные данные. Это письмо перехватило ФБР, после чего за инженером и его женой установили слежку.
После получения $10 тысяч, в июне 2021 года семейная пара отправилась в условленное место — кафе в Западной Вирджинии. Там Джонатан Тоеббе с помощью своей жены спрятал половину сэндвича с арахисовым маслом, в который поместил SD-карту с секретными данными. Сообщается, что 28 августа супруги повторили операцию, на этот раз спрятав носитель данных в пачке жевательной резинки.
9 октября подозреваемых задержали сотрудники ФБР и службы криминальных расследований ВМС США. Паре предъявили обвинения в преступном сговоре и нарушении закона об атомной энергетике.
Минюст сообщает, что Джонатан Тоеббе работал инженером-ядерщиком в программе по разработке атомных установок для ВМС США и имел доступ к сведениям, составляющим гостайну. В частности, ученый знал об элементах дизайна, параметрах работы и характеристиках реакторов, которые используются на атомных подводных лодках.
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