В Британии после ряда убийств разработали трекер для защиты женщин, которые гуляют в одиночестве

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В Великобритании после недавних двух убийств девушек телефонная служба BT разработала трекер для защиты женщин, которые сами идут домой.

Об этом сообщает BBC.

Услуга называется Walk Me Home («Проводи меня домой»), но ее также можно использовать, например, во время поездки в такси. Она позволит пользователю подключиться к системе GPS-слежения, и будет срабатывать предупреждение, если он не прибудет в пункт назначения вовремя.

Пользователи услуги смогут ввести свой домашний адрес и другие пункты назначения в трекер. Перед прогулкой человек запускает услугу: звонит или отправляет текстовое сообщение 888. Это позволит трекеру начать GPS-отслеживания. Рассчитав примерное время на дорогу, приложение сделает звонок, когда пользователь уже должен быть в конечной точке. Если ответа нет, то трекер вызывает экстренные контакты, а затем полицию. Сейчас сервис требует тестирования и финансирования.

В статье для Daily Mail генеральный директор BT Филипп Янсен сказал, что приложение решили разработать после убийств Сары Эверард и Сабины Несс. После их убийств в Лондоне прошла волна протестов против недостаточно успешных попыток властей обеспечить безопасность женщинам.

«Служба 888 также должна служить сдерживающим фактором для преступников, зная, что тревога будет автоматически поднята, если их жертва не прибудет в пункт назначения вовремя, что друзья и семья начнут звонить и предупреждать полицию», — добавил Янсен.