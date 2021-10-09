Жертвами обрушения жилого дома в Батуми стали уже 8 человек. В Грузии объявили траур

Новости

Число жертв обрушения жилого дома в грузинском городе Батуми возросло до 8 человек. Сегодня, 9 октября, спасатели достали из-под завалов тела женщины и ее несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщают грузинские Batumelebi и Civil.

Уже известно, что семеро человек погибли во время обрушения, одна женщина скончалась в реанимации. Еще один человек — мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из развалин — остается в реанимации на искусственном дыхании.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Под завалами, вероятно, остается еще один человек.

Власти Грузии уже объявили 11 октября днем траура.

Что произошло?

Утром 8 октября в Батуми на улице 26 мая обрушился жилой дом 1980-х годов постройки. В нем было 15 квартир, но большинство жильцов успели уйти на работу. Причины обрушения дома пока расследуют.

По одной из версий, обрушение могли вызвать работы на первом этаже — там были кафе, магазины и салон красоты. В одном из помещений с нарушениями демонтировали несущую стену. Полиция задержала трех человек — двух рабочих и владельца квартиры.

По второй версии, в доме взорвался газ. Жильцы соседних домов заявляют, что не слышали звука взрыва.