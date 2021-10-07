В Бразилии полиция нашла у мужчины более тысячи нацистских раритетных вещей на миллионы долларов

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The Washington Post / Twitter

Бразильская полиция в Рио-де-Жанейро нашла в доме мужчины, подозреваемого в педофилии, тысячу нацистских памятных вещей, общая стоимость которых миллионы долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Коллекция из более чем тысячи предметов включала вещи от нацистских знаков различия и униформы до изображений Адольфа Гитлера и флагов и медалей Третьего рейха. Также у мужчины обнаружили запасы оружия, боеприпасов той эпохи и детскую порнографию.

Речь идет о 58-летнем мужчине, расследование в отношении него показало, что он «приближался к детям» в своем районе и пытался затянуть их домой. Следователи считали, что он уже изнасиловал одну несовершеннолетнюю и, возможно, надругался над другими детьми.

Reuters со ссылкой на детектива пишет, что подозреваемый происходит из богатой семьи инвесторов и вероятно, использовал свое состояние, чтобы собрать коллекцию из нацистских вещей.

«Он умный и красноречивый парень, но он отрицает Холокост, гомофоб, педофил и говорит, что охотится на гомосексуалистов. Я не врач, но он кажется мне безумным психопатом», — рассказал детектив.

Мужчине предъявили обвинение в сексуальном посягательстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и подстрекательстве к расовой дискриминации.

В годы после Второй мировой войны Южная Америка стала убежищем для нацистских военных преступников и должностных лиц, которые спасались от судебного преследования. Германия и Бразилия, у которой была самая большая фашистская партия за пределами Европы в то время, также имели прочные связи до войны.