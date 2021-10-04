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Грузия назначила нового посла в Украине. Им стал Георгий Закарашвили, ранее работавший в МИД Грузии.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Ранее Закарашвили работал директором политического департамента МИД Грузии. В целом он работает на дипломатических должностях с 2004 года. Он уже был послом в Украине в 2012—2016 годах.

Также Грузия назначила своих послов в Нидерландах, Польше, Швеции и Мексике.

Закарашвили сменит на этом посту Теймураза Шарашенидзе, который был послом с сентября 2019 года. Весной 2020 года он был отозван почти на год из-за позиции Грузии по экс-президенту Михеилу Саакашвили, которого назначили главой Исполнительного комитета реформ.