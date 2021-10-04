Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» с подводной лодки

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Российские военные провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки, которую до этого запускали с надводной.

Об этом Министерство обороны России сообщило в понедельник, 4 октября.

Запустили ракету с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Судя по видео, ракету запускали ночью — когда именно, не уточняется.

В Минобороны России заявили, что полет ракеты отвечал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательную стрельбу с атомной подводной лодки признали «успешной».

«Это серьезное событие для Военно-морского флота России. Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от «Цирконий» ни у кого нет. В ближайшей перспективе подводные лодки будут оснащаться «Циркониями» — это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками», — прокомментировал агентству Интерфакс новые испытания бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты «Циркон» запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.