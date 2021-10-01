Лоукост Wizz Air с декабря запускает рейсы из Киева в шведский Стокгольм

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Лоукост-авиакомпания Wizz Air с 16 декабря 2021 года запускает рейсы по маршруту Киев — Стокгольм-Скавста, который находится рядом со шведским городом Нючепинг (в 102 км от Стокгольма).

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе Wizz Air.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Цена на билеты стартует от 809 грн (или 24,99 евро). Они уже доступны для бронирования на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ.

Wizz Air по сути перезапускает рейс из Киева в Стокгольм. Компания выполняла его с 2010 года, но затем закрыла. В 2019 году от этого маршрута отказался лоукост Ryanair. На данный момент прямые перелеты между странами отсутствуют.

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