Uklon и «Повернись живим» собирают средства для армии. Вот как присоединиться

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Ко Дню защитников и защитниц Украины онлайн-сервис вызова авто Uklon и благотворительный фонд «Повернись живим» проводят совместную кампанию в поддержку украинских военных — «14 дней для защитников».

С 1 по 14 октября каждый может присоединиться к акции через раздел «Новости» в приложении Uklon. Также в этот период онлайн-сервис распространил QR-коды со ссылкой на проект в своих автомобилях в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

«Мы в Uklon четко определяем свою украинскую идентичность и не можем оставаться равнодушными к тому, что нам важно. В 2014-м, в момент, когда сложно было всем, у нас не было другого варианта, кроме как поддерживать ресурсами украинскую армию. Мы ежегодно сотрудничаем с БФ «Повернись живим» и не собираемся менять этот вектор, пока страна находится в военном конфликте», — рассказывает соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.

В Uklon добавили, что когда акция завершится, компания сделает собственный вклад. Кроме того, 14 октября сервис дополнительно организует день бесплатной доставки для ветеранского бизнеса.

Со своей стороны, директор благотворительного фонда «Повернись живым» Тарас Чмут отмечает, что стране нужна сильная и компетентная армия: «Мы развиваем ее — усиливаем современным оборудованием, помогаем сохранять жизни военных и сдерживать противника. Обучаем военных снайпингу, точной стрельбе с закрытых позиций, минной безопасности, методам применения БПЛА. Это было бы невозможно без социально ответственного бизнеса, который поддерживает и благотворителей, и военных».

«14 дней для защитников» — это коммуникационный проект по сбору средств на мобильные комплексы наблюдения для украинских военных, которые защищают украинскую независимость сегодня. Помочь своим вкладом можно здесь.