На оккупированных территориях Донбасса возвращают комендантский час

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Фото УНИАН

В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей незаконная «администрация» возобновила действие режима комендантского часа.

Об этом сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на данные, полученные на оккупированных территориях.

Так, с 1 октября возобновится комендантский час на территории оккупированной Луганской области, где ограничения сняли с конца августа на весь сентябрь.

Комендантский час там будет действовать с 23:00 до04:00, а нарушения на один час и более наказываются «административной ответственностью». Если человек при этом находится в состоянии опьянения, ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа от 30 минут.

Также отныне аналогичные ограничения возвращаются и в Донецкую область.

Пока комендантский час был отменен, в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверку местных. Людей задерживали и доставляли в отделения «полиции ЛДНР» для проверки документов. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.