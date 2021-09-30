Кличко уволил главного проектировщика Киева из-за задержки с подготовкой Генплана столицы

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Скакодуб Андрей / POOL

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности руководителя КО «Институт Генплана г. Киева» Сергея Броневицкого из-за задержки с подготовкой проекта Генплана.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«Я помню, как в 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Мы тогда представили основные положения документа на международной конференции. В прошлом году были уважительные причины — локдаун, карантин. Уже завершается 2021 год. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. И никто не вспоминает фамилию Броневицкого! Вспоминают фамилию Кличко. “Когда Кличко представит Генеральный план?!” Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности», — отметил Кличко.

Он также поручил главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу как можно скорее подготовить проект Генерального плана и в ближайшее время объявить общественные слушания.

«Киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа. Но заверю: это будет сделано только после общественных слушаний и учета мнения общественности. Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков», — заявил Кличко.