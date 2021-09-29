Премьер-министром Туниса впервые станет женщина

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Twitter / Amjad Alam Khan

Президент Туниса Каис Саид официально предложил сформировать правительство геологу Найле Боуден. Таким образом она может стать первой женщиной в истории во главе правительства Туниса.

Об этом пишет AFP.

«Президент Республики Каис Саид поручил Найле Боуден сформировать правительство как можно скорее», — говорится в заявлении его офиса.

Саид отправил правительство в отставку 25 июля, приостановил работу парламента, снял неприкосновенность с депутатов и взял на себя абсолютно все властные полномочия в стране. За это его активно критиковали и обвиняли в возвращении страны к авторитаризму. Правозащитники постоянно призывали Саида как можно скорее назначить новое правительство.

В видео, которое опубликовал офис тунисского президента, Саид поручает Боуден сформировать правительство в ближайшие часы или дни. Он также несколько раз подчеркнул на историчности выдвижения женщины в премьер-министры.

Боуден станет десятым премьер-министром Туниса с 2011 года, когда революция сбросила диктатора Зин аль-Абдин бен Али, который правил страной более 30 лет.

Боуден ранее возглавляла проект реформы высшего образования в Тунисе и работала на руководящих должностях в Министерстве образования. Также она имеет звание доктора наук в области геологии и преподает в Национальной инженерной школе Туниса.