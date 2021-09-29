Избили и побрили бороду: омбудсмен Денисова заявила о пытках крымского татарина Газиева в российском СИЗО

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Людмила Денисова в Telegram

К крымскому татарину Сервету Газиеву, которого незаконно удерживают в СИЗО в Ростовской области, применили физическое насилие. Его повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Позорный поступок по отношению к 61-летнему политзаключенному произошел перед его выпиской из межобластной туберкулезной больницы № 19 в Ростове-на-Дону, где Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта», — уточнила уполномоченная.

Она отметила, что состояние здоровья фигуранта «дела «Хизб ут-Тахрир» вызывает серьезное беспокойство, ведь в следственном изоляторе ему не оказывают медицинскую помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука из-за избиения работниками тюремной больницы.

«Вопиющее отношение к Сервету Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав», — отметила Денисова.

Омбудсмен выступила с требованием к России прекратить нарушение прав Сервета Газиева и предоставить ему медицинскую помощь.

«Требую от Генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больницы в отношении украинского гражданина и привлечь виновных к уголовной ответственности», — резюмировала Денисова.