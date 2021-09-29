США обвинили Россию в блокировании совещания ОБСЕ по правам человека

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Россия заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по реализации человеческого измерения, которое должно было пройти 27 сентября в Варшаве.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», — говорится в его заявлении.

Также Блинкен подчеркнул, что США по-прежнему ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить предусмотренные мандатом ежегодные совещания по человеческому измерению.

«Мы продолжим призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в частности гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от своих правительств подотчетности, в частности посредством свободных и справедливых выборов», — добавил он.

В то же время, госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты не будут игнорировать нарушения прав человека.

«Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить принцип всеобъемлющих ежегодных обзоров человеческого измерения при активном участии гражданского общества», — сказал он.