Денисова: В Крыму силовики взломали дверь и обыскали квартиру 74-летней матери украинского активиста
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- Олег Панфилович
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Facebook / Людмила Денісова
В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ взломали дверь и ворвались в квартиру матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Обыски в доме 74-летней женщины продолжались с 6 утра в течение трех часов с нарушением процессуальных прав без каких-либо объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предъявления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов.
«В результате беспорядков сломана мебель и повреждены личные вещи. Изъят телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего их оформления», — заявила Денисова.
Женщину доставили в «следственное управление ФСБ», где безосновательно держали несколько часов. Денисова назвала эти действия преследованием из-за проукраинской позиции ее сына, который проживает на подконтрольной Украине территории.
«Обращаюсь к генеральному прокурору РФ с требованием немедленно провести проверку действий относительно незаконного проникновения в помещение нашей согражданки и дальнейшего ее задержания. Требую от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно принять меры по восстановлению прав украинской гражданки и предупреждения в будущем таких случаев в отношении граждан Украины», — добавила омбудсмен.
Кто такой Станислав Краснов?
Украинский активист, участник войны на Донбассе. Принимал активное участие в блокаде оккупированного Крыма, был сокоординатором штаба акции и комендантом лагеря.
В 2016 году Краснов был задержан СБУ с формулировкой «по подозрению в незаконном хранении оружия, покушении на террористический акт и государственной измене». Сам Краснов обвинял СБУ в применении к нему насилия. В марте 2016 его освободили из-под стражи.
- Денисова на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахманов заявила, что Россия по политическим мотивам удерживает в заключении 121 гражданина Украины.