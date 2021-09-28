Денисова: В Крыму силовики взломали дверь и обыскали квартиру 74-летней матери украинского активиста

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Facebook / Людмила Денісова

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ взломали дверь и ворвались в квартиру матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Обыски в доме 74-летней женщины продолжались с 6 утра в течение трех часов с нарушением процессуальных прав без каких-либо объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предъявления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов.

«В результате беспорядков сломана мебель и повреждены личные вещи. Изъят телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего их оформления», — заявила Денисова.

Женщину доставили в «следственное управление ФСБ», где безосновательно держали несколько часов. Денисова назвала эти действия преследованием из-за проукраинской позиции ее сына, который проживает на подконтрольной Украине территории.

«Обращаюсь к генеральному прокурору РФ с требованием немедленно провести проверку действий относительно незаконного проникновения в помещение нашей согражданки и дальнейшего ее задержания. Требую от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно принять меры по восстановлению прав украинской гражданки и предупреждения в будущем таких случаев в отношении граждан Украины», — добавила омбудсмен.

Кто такой Станислав Краснов?

Украинский активист, участник войны на Донбассе. Принимал активное участие в блокаде оккупированного Крыма, был сокоординатором штаба акции и комендантом лагеря.

В 2016 году Краснов был задержан СБУ с формулировкой «по подозрению в незаконном хранении оружия, покушении на террористический акт и государственной измене». Сам Краснов обвинял СБУ в применении к нему насилия. В марте 2016 его освободили из-под стражи.