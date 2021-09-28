В Дании на аукционе продают кассету с неизвестной песней Джона Леннона

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Bruun Rasmussen Kunstauktioner

В столице Дании, городе Копенгаген на аукционе продадут редкую кассетную запись Джона Леннона и Йоко Оно. 33-минутную аудиозапись сделали четверо датских подростков более 50 лет назад, всего за несколько месяцев до того, как The Beatles объявили о своем разрыве.

Об этом сообщает BBC.

На записи есть интервью с парой и песня, которая, как считается, никогда не выпускалась — “Radio Peace”. Аукционный дом Bruun Rasmussen ожидает получить за кассету от $32 тысяч до $50 тысяч. Скорее всего, ее приобретет или музей, или коллекционер. На аукционе также продадут оригинал школьной газеты и 23 фото с этой встречи с Ленноном и Оно.

В 1970 году группа школьников отправилась на встречу со знаменитым музыкантом и взяла у него интервью для своей школьной газеты.

«Мы были группой 16-летних хиппи», — говорит Карстен Хойен, который сделал запись. По его словам, их больше интересовали мирные кампании — в то время во Вьетнаме еще шла война. Всего за несколько месяцев до этого Леннон и Оно устроили протест мира в своей кровати — они неделю провели в постели, призывая к миру во всем мире.

Сначала пребывание пары в Дании осталось незамеченным, но как только о нем стало известно, провели пресс-конференцию. Четверо подростков уговорили учителя позволить им присутствовать и договорились о поездке к месту проведения, но опоздали из-за снежной бури и пропустили мероприятие. Однако мальчишек и еще нескольких журналистов все же пригласили на конференцию.

У школьников был одолженный кассетный магнитофон и микрофон, они записали встречу и сделали фото. Сейчас уже взрослые мужчины вспоминают эту встречу как «уютную» и «непринужденную», они сидели вместе на диване с Ленноном и Оно и общались. Во время встречи с датскими школьниками дуэт исполнил короткую мелодию под названием “Radio Peace”. Ее никогда нигде не исполняли ни до этого, ни после.