В Николаевской области столкнулись маршрутка и два грузовика — погибли четыре человека, среди них подросток

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Пресс-служба Нацполиции Николаевской области

В Николаевской области на автодороге «Снигиревка — Калиновка» возле села Широкое столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились пассажиры, грузовик DAF и КАМАЗ с прицепом. В ДТП погибли 4 человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По данным правоохранителей, авария произошла 27 сентября около 19:55.

В маршрутке было 11 пассажиров, в результате ДТП погибли ее водитель и трое пассажиров, среди них 15-летний подросток. Еще семь человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водители грузовиков не пострадали.

Сейчас ДТП квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц».

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются, в полиции также призвали всех очевидцев аварии обратиться к следователям.