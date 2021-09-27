Зеленский внес в Раду проект закона о защите политзаключенных и членов их семей
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных, членов их семей и лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщается на сайте президента.
Первый законопроект «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения свободы, а также определяет ее полномочия.
Сейчас известно, что комиссии предоставляется право подачи запросов на получение информации для принятия решений.
Еще два законопроекта тесно связаны с первым. Один предусматривает введение административной ответственности за невыполнение требований комиссии, а другой определяет особенности применения положений Налогового кодекса к доходам, полученным в соответствии с законом о социальной и правовой защите политзаключенных.
Тесты законопроектов пока не опубликованы.
- По последним данным, Россия незаконно удерживает на своей территории, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе около 450 политзаключенных украинцев.