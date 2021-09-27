Pfizer начала тестирование лекарства от COVID-19
- Автор:
- София Ходева
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Американская компания Pfizer в понедельник, 27 сентября, заявила о начале тестирования противовирусного препарата для профилактики заражения COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Pfizer отметила, что будет исследовать препарат PF-07321332 на 2660 здоровых взрослых участниках в возрасте от 18 лет, которые живут в одном доме с человеком, имеющим подтвержденный статус инфицирования COVID-19. Компания не назвала страны, в которой она проводит исследование.
В условиях испытания PF-07321332 будут тестировать в сочетании с небольшой дозой ритонавира — препарата, который врачи широко используют для комбинированного лечения вирусных инфекций.
Как отмечает Reuters, Pfizer и ее конкуренты, в частности американская компания Merck & Co и швейцарская Roche Holding соревнуются за разработку первых противовирусных таблеток от коронавируса.
- 1 сентября Merck & Co заявили, что начали зачислять пациентов на поздний этап испытания их экспериментального препарата мольнупиравира для профилактики инфекции COVID-19.