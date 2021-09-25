В Польше уволили двух полицейских, которых обвиняют в убийстве украинца
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Polska Policja
Двух полицейских в польском городе Вроцлав уволили с должности. Их подозревают в убийстве украинца.
Об этом говорится в сообщении полиции Нижнесилезского воеводства.
Там отметили, что соответствующее решение принял комендант полиции. У него появились сомнения, что офицер полиции соответствует требованиям закона о полиции, а также он считает, что правоохранитель нарушил свой долг, не отреагировав на применение другими полицейскими мер принуждения.
Ранее было также уволен еще один полицейский. В целом дисциплинарное производство из-за убийства украинца касается пяти правоохранителей. Сейчас идет процедура увольнения еще одного полицейского. Также еще двух отстранили от службы.
- Речь идет о событии, которое произошло 30 июля 2021 года. Тогда уроженец Немирова Винницкой области Дмитрий Никифоренко вечером возвращался домой городским автобусом. По словам правоохранителей, он был в состоянии алкогольного опьянения — они обнаружили 1,5 промилле алкоголя в его крови. Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение украинца (тот якобы бился головой в окно), высадил его на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию. Там парень якобы начал сопротивляться правоохранителям, однако этого на видеорегистраторе нет. Кроме того, полиция выключила нагрудные камеры после того, как задержала парня.
- Данные видеомониторинга появились уже после того, как украинца перевезли в вытрезвитель. На записях видно, что задержанный был скован наручниками, а на его лице были характерные следы от применения перцового газа. По данным Gazeta Wyborcza, к украинцу применяли чрезмерную физическую силу: удары полицейскими дубинками, кулаками и ногами, удушение ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. Когда парень перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались реанимировать его, но безрезультатно.