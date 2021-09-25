В Польше уволили двух полицейских, которых обвиняют в убийстве украинца

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Facebook / Polska Policja

Двух полицейских в польском городе Вроцлав уволили с должности. Их подозревают в убийстве украинца.

Об этом говорится в сообщении полиции Нижнесилезского воеводства.

Там отметили, что соответствующее решение принял комендант полиции. У него появились сомнения, что офицер полиции соответствует требованиям закона о полиции, а также он считает, что правоохранитель нарушил свой долг, не отреагировав на применение другими полицейскими мер принуждения.

Ранее было также уволен еще один полицейский. В целом дисциплинарное производство из-за убийства украинца касается пяти правоохранителей. Сейчас идет процедура увольнения еще одного полицейского. Также еще двух отстранили от службы.