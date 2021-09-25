Российские военные самолеты несколько раз залетали в зону учений ВСУ. Их могли сбить украинские ракеты

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Сайт Министерства обороны Российской Федерации

Российские военные самолеты несколько раз нарушали воздушное пространство и залетали в зону учений Вооруженных сил Украины, из-за чего их могли сбить.

Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.

«В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — говорится в сообщении.

Там отметили, что российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней, по которым стреляли украинские зенитные управляемые ракеты.