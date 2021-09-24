В России пятерых «свидетелей Иеговы» приговорили к заключению

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Matthew Ansley / Unsplash

Суд в российском Волгограде приговорил пятерых жителей города к заключению за участие в деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена в стране с 2017 года.

Об этом сообщает BBC.

Семерых «свидетелей Иеговы» задержали в Волгограде еще в середине мая 2019 года — об этом сообщалось на сайте самой организации. Решением Верховного суда России ее деятельность запрещена на территории РФ с апреля 2017 года.

Самому старшему задержанному тогда был 81 год, а самому младшему — 36, они избежали уголовного преследования. Под суд пошли пятеро: Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько.

Всех задержанных обвинили в том, что они якобы были «старейшинами» и фактически руководили деятельностью общины «Свидетели Иеговы» в Тракторозаводском районе Волгограда.

«Старейшин» признали виновными в вербовке новых членов, пропаганде запрещенного религиозного учения, призывах к отказу от медицинских вмешательств (в том числе экстренных) и к «непризнанию государственных органов и органов местной власти», а также в распространении религиозной литературы. Все это, по версии следствия, происходило уже после признания организации незаконной.

Трех мужчин — Осипова, Рогозина и Пересунько — обвинили также в финансировании экстремистской деятельности. Суд заявил, что на собрании иеговистов под видом добровольных пожертвований вели сбор денег на обеспечение работы как местной общины, так и федеральной организации. Следователи установили, что всего с июля 2017 года по май 2019-го участники общины собрали более 140 тысяч рублей (около 51 тысячи гривен).

Сторона обвинения запросила для всех пяти обвиняемых от семи до девяти лет лишения свободы. В итоге мужчин приговорили к срокам от шести до шести с половиной лет колонии общего режима.

Подсудимые не признали вины, они утверждают, что «веру запретить нельзя».