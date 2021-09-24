В Нидерландах 12-летний мальчик через суд добился права на вакцинацию. Он хотел посещать бабушку, которая умирает

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Нидерландах 12-летний мальчик из города Гронинген через суд добился права на вакцинацию от коронавируса. Его отец запрещал это делать, но мальчик хотел навещать свою бабушку, которая имеет последнюю стадию рака и умирает.

Об этом пишет BBC.

Суд принял решение, что вакцинация уменьшит риск возможной передачи инфекции от мальчика к бабушке.

В Нидерландах детям от 12 до 17 лет разрешено вакцинироваться от коронавируса, но в случае согласия обоих родителей. Мать мальчика дала разрешение, но отец был категорически против. Супруги ранее развелись.

Суд решил, что интересы мальчика важнее заботы отца. В документах отмечается, что мальчик подал в суд, потому что хотел как можно больше времени проводить с бабушкой, которая находится «на последнем этапе жизни».

Аргументы отца заключались в том, что вакцины находятся на стадии тестирования и несут опасность для репродуктивных органов мальчика. Суд отклонил их потому, что они не имеют никакого научного обоснования.