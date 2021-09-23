Глава ливийских повстанцев Хафтар ушел с поста. Он будет участвовать в выборах президента

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Лидер ливийских повстанцев, главнокомандующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар заявил, что уходит с поста. Это он сделал для того, чтобы принять участие в выборах президента Ливии.

Об этом пишет Al Jazeera.

Хафтар подчеркнул, что назначил исполняющего обязанности на период предвыборной кампании, а в случае поражения вернется на должность главнокомандующего.

Выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. Это один из главных пунктов последнего плана мирного урегулирования в стране, в которой уже 10 лет идет гражданская война. «Ливийский форум национального диалога» разработал план установления мира путем создания правительства национального единства и проведения общенациональных выборов президента и парламента.

В действующем парламенте, который выбрали в 2014 году, сразу начались конфликты. Он до сих пор не принял решение о новых парламентских выборах, но спикер Агила Салех назначил президентские выборы по спорной поправке, которая позволит кандидатам баллотироваться, не рискуя своими предыдущими должностями. Она определяет, что чиновники на период кампании могут уйти в отставку, но в случае поражения могут вернуться на свои должности.