Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста

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Кравс Евгений / УНИАН

Украинский футболист, бывший игрок «Динамо» и сборной Артем Милевский объявил о завершении карьеры.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Милевский свое прощание с футболом оформил в виде письма в прошлое 15-летнему себе. В этом письме он вспомнил обо всех своих крупнейших неудачах, которые хотел бы исправить.

«Когда старшие ребята будут тянуть тебя в ночной клуб — отказывайся, езжай домой, высыпайся и думай только о футболе. Как бы трудно ни было отказать в такой ситуации. Ночная жизнь к тебе придет после завершения карьеры. Многие люди захотят с тобой выпить, использовать тебя в своих корыстных целях — не ведись ни в коем случае. Не разбрасывайся деньгами. Не нужно платить за все свое окружение — это мало кто оценит», — отметил футболист.

Само видео Милевский снял на территории стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Артем Милевский начал карьеру еще в 2001 году, а уже через год оказался в «Динамо» (Киев), в котором играл до 2013 года. За «Динамо» Милевский забил 57 голов, он стал лучшим бомбардиром УПЛ 2009/2010 года, а также занял второе место на молодежном Чемпионате Европы 2006 года.

За сборную Украины Милевский выступал в 2006—2012 годах и забил 8 голов. После «Динамо» он играл в Турции, Хорватии, Румынии, России, Беларуси и Венгрии. Последним клубом Милевского был закарпатский «Минай».