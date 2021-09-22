Под Киевом неизвестные стреляли в авто первого помощника Зеленского Шефира

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Соколовская Инна / УНИАН

В Киевской области, недалеко от столицы, в селе Лесники неизвестные люди стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира. Известно, что ранен водитель автомобиля, в авто было два человека.

Информацию об этом подтвердили «Бабелю» в Нацполиции, а впоследствии и в Министерстве внутренних дел.

Стрельба произошла около 10 часов утра. Злоумышленники выпустили 10 пуль. Сергей Шефир не пострадал. Сергей Шефир не пострадал, но его водителя госпитализировали с тремя огнестрельными ранениями в больницу «Феофания».

По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, помощник Зеленского довольно часто сам ездил за рулем, поэтому злоумышленники вероятно ожидали, что и на этот раз на месте водителя будет Шефир.

«Где-то 20 минут назад я разговаривал с Шефиром. Он ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% — с водителем. Водитель получил три огнестрельных ранения и госпитализирован. Сам Сергей цел, все нормально — живой, здоровый. Полиция пересадила его в служебный экипаж и отвезла в безопасное место», — рассказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Сейчас правоохранители проводят спецоперацию «Сирена».

«Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах покушения на жизнь, просим сообщать в полицию на 102», — говорится в сообщении МВД.

Советник главы МВД Антон Геращенко добавил, что стреляли из леса из автоматического оружия. В Киевской области объявили план «Перехват».

По данным источников «Бабеля», Шефир не пользовался услугами охраны. В машине были только он и его водитель.

Сергей Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского, а в мае 2019 года стал первым помощником президента.