Минкультуры предлагает не переносить выходные из-за праздников — об отмене 1 мая и 8 марта речь не идет

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Струмковський Владимир / УНИАН

В Украине Министерство культуры и информационной политики предлагает отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.

То есть речь идет об отмене не самых праздников, а практики дополнительных выходных. Таким образом, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем.

Впрочем, Минкультуры предлагает сохранить перенос выходного дня для некоторых традиционных праздников, а именно:

Нового года;

Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарям (25 декабря и 7 января)

Пасхи;

Дня Святой Троицы.

Как сообщается на сайте Минкультуры, соответствующий проект закона «О праздниках, памятных датах и скорбных днях» уже разработан Украинским институтом национальной памяти и вынесен на общественное обсуждение.

Документ определяет перечень праздников, памятных дат и скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования.

Так, 12 праздников предлагается определить как государственные: День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа), День независимости Украины (24 августа), День украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинского языка и письменности (9 ноября) и День достоинства и свободы (21 ноября).

Также предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых Новый год (1 января), День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня) и основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.

Кроме того, документ определяет 13 международных дней, в частности: Международный день памяти жертв Холокоста (27 января), Международный день борьбы за права женщин (8 марта), Всемирный день Земли (22 апреля), День труда (1 мая), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Международный день молодежи (12 августа), День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября), Международный день людей пожилого возраста (1 октября), Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Среди семи скорбных дней есть такие: День героев Небесной сотни (20 февраля), День чернобыльской катастрофы (26 апреля), День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (18 мая), День памяти погибших защитников Украины (29 августа), День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября), День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября) и День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).