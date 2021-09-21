У Байдена считают, что Европе не хватит газа на зиму

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В администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.

Об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохтшейн, пишет Bloomberg.

Причиной этого считают низкие запасы газа в европейских хранилищах, аномально теплое лето 2021 года и сокращение поставок из России.

«Боюсь, что если зима будет холодной, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления», — сказал он.

По его словам, некоторые страны смогут закупать газ по завышенной цене, тогда как другие будут вынуждены нормировать его расходы.

Также Хохштейн отметил, что российские поставки газа «необъяснимо меньше, чем обычно». Он считает, что таким образом Россия стремится использовать эту ситуацию в пользу газопровода «Северный поток — 2».