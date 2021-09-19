Бывший чемпион мира по боксу Пакьяо идет в президенты Филиппин. Действующий лидер страны в его партии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин. На выборы, которые пройдут в 2022 году, его выдвинула правящая «Филиппинская демократическая партия — Сила народа» (ФДП-СН).
Об этом пишет ВВС.
Действующий президент страны Родриго Дутерте тоже входит в ФДП-СН, возглавляемую с ноября этого года Пакьяо. По закону, на второй срок Дутерте баллотироваться не может, однако часть партии предложила его кандидатуру на пост вице-президента.
Однопартиец Пакьяо Кристофер Го, который тоже будет баллотироваться на выборах, заявил, что не хочет видеть Дутерте на этом посту. Из-за этого к президентской гонке может присоединиться дочь лидера Филиппин Сара Дутерте-Карпио.
42-летний Пакьяо в политике с 2016 года — он занимает пост сенатора. Ранее он критиковал Дутерте за теплые отношения с Китаем и требовал бороться с коррупцией.
- Мэнни Пакьяо — обладатель титулов чемпиона мира в восьми различных весовых категориях. Пакьяо проиграл свой последний поединок 22 августа, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.