В рамках космической миссии Spacebit космонавты доставят на Луну флаг Украины, напечатанный на 3D-принтере

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В 2022 году космическая миссия британской компании Spacebit доставит на Луну флаг Украины из титана, напечатанный на 3D-принтере. При изготовлении флага использовали специальную технологию «зеленого» безотходного производства.

Об этом сообщил госконцерн «Укроборонпром».

ОАО «Меридиан» имени Королева, которое входит в состав «Укроборонпрома», присоединилось к отечественной части космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира.

«Этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины», — говорится в сообщении.

По словам директора по развитию «Меридиана» Ольги Руденко, на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное.

Сначала груз попадет в большой кратер Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем — в темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.

Именно датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Полученные данные будут доступны украинским ученым для развития космических программ.