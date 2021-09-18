В Белой Церкви мужчина повредил памятник Героям Украины. Так он хотел «отомстить» за разрисованный гараж

Новости

Пресс-служба КГГА

В Белой Церкви правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который разрисовал памятник Героям борьбы за независимость Украины. Свой поступок он объяснил давними обидами.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

После того как правонарушитель разрисовал памятник, он сел в автомобиль BMW и скрылся с места происшествия. За считанные минуты полицейские батальона патрульной полиции задержали мужчину по месту жительства и доставили его на место правонарушения.

Свой поступок он объяснил тем, что когда-то ему разрисовали гаражное помещение, и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды, но почему выбрал именно этот памятник, объяснить не смог.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.