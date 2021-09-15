На Фарерских островах убили рекордное количество дельфинов — 1 400. Охотникам показалось, что их 200

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Sea Shepherd / Twitter

На Фарерских островах в акватории Северной Атлантики охотники на катерах загнали стаю из 1 428 белобоких дельфинов в узкий залив и убили их. Глава Ассоциации китобоев заявил, что охотникам сначала показалось, что животных было 200 особей, а поняли истинный размер стаи только тогда, когда начали их убивать.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября. Катера загнали дельфинов на мелководье на пляже Скалаботнур и убили ножами. Далее туши вытащили на берег и раздали местным жителям. Обычно мясо китов и дельфинов делят между участниками охоты, а остальное отдают местным жителям. Но в этот раз мяса оказалось так много, что его стали предлагать жителям других территорий в надежде, что его не придется выбрасывать.

Морской биолог с Фарерских островов Бьярне Миккельсен заявил, что это было наибольшее количество дельфинов, когда-либо убитых за один день на Фарерских островах. Предыдущий рекорд был 1 200 в 1940 году. Следующим по величине уловом было 900 в 1879 году, 856 в 1873 году и 854 в 1938 году.

В интервью BBC глава Ассоциации китобоев Фарерских островов Олавур Сюрдарберг признал, что убийства были чрезмерными: «Это была большая ошибка. Когда стаю нашли, по оценкам охотников, в ней было всего 200 дельфинов». Сам он в охоте участия не принимал. Однако, по его словам, только когда начался процесс убийства, охотники узнали истинный размер стаи. В то же время Сюрдарберг заявил, что улов был одобрен местными властями, и никакие законы не были нарушены.

Охота на морских млекопитающих, в первую очередь на китов — традиция, которая практикуется на Фарерских островах в течение сотен лет. По данным правительства, в среднем ежегодно вылавливается около 600 лоцманских китов. Белые дельфины попадаются в меньшем количестве, например, 35 в 2020 году и 10 в 2019 году. Для Фарерских островов это устойчивый способ добычи пищи на природе и важная часть культурной самобытности. Однако зоозащитники давно не соглашаются, считая резню дельфинов жестокой и ненужной.