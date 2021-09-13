В Париже Триумфальную арку обтянули тканью — жест дани художнику, который 60 лет мечтал это сделать

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Arc de triomphe / Twitter

В Париже Триумфальную арку завернули в белую ткань. Это дань несбывшейся мечте покойного художника Христо Явашева. Об этом сообщает BBC.

Воплощать мечту взялся племянник Явашева Владимир в сотрудничестве с музеем Помпиду и французскими властями. Проект называется «Триумфальная арка. В обертке». Официально завернутая арка будет открыта с 18 сентября по 3 октября. Стоимость проекта — примерно €14 миллионов.

Идея обтянуть арку тканью принадлежит американскому художнику болгарского происхождения Христо Явашеву, который умер в 2020 году, и его покойной жене и соратнице Жанне-Клод. Супруги известны тем, что оборачивали известные достопримечательности тканью: например, Рейхстаг в Берлине и Пон-Неф в Париже. Их проектом мечты было завернуть Триумфальную арку в ткань, еще в 1960-х супруги разработали подробную инструкцию и чертежи, однако реализовать его не удалось.

Христо Явашев родился в 1935 году. Перед переездом во Францию он жил в Австрии и Швейцарии. Вместе с женой Жанной-Клод они создавали монументальные произведения искусства, связанные с окружающей средой. Жена умерла в 2009 году, Христо же умер в мае 2020 года естественной смертью в своем доме в Нью-Йорке.

Karel Julien Cole / Flickr

Триумфальную арку построил в 1800-х годах французский император Наполеон Бонапарт в память о солдатах, погибших во время его военных кампаний.