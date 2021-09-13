В Германии началась неделя общенациональной вакцинации от коронавируса

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В Германии в понедельник, 13 сентября, началась неделя общенациональной вакцинации. Любой житель страны может получить прививку от коронавируса без предварительной записи.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вакцинироваться можно в многочисленных специально созданных пунктах под вывеской HierWirdGeimpft («Здесь прививают»), а также во временных пунктах, которые работают в торговых центрах, библиотеках, трамвайных вагонах, мечетях и других местах.

Акция продлится с 13 по 19 сентября, но могут ее могут продлить. Канцлер Германии Ангела Меркель накануне призвала немцев, которые еще не сделали прививки, привиться в течение общенационального недели вакцинации.

«Еще никогда не было так просто получить прививки. Никогда еще это не делалось так быстро», — отметила она.

По состоянию на 13 сентября в Германии полностью привиты от коронавируса 62% населения. Однако Deutsche Welle отмечает, что в последнее время темпы вакцинации в стране замедлились.