Сборная Украины по футболу появится в новой FIFA 22

Новости

Фото УНИАН

Сборная Украины по футболу впервые будет официально представлена в новом футбольном симуляторе FIFA 22 от EA Sports.

Об этом пишет пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

«Хочу поздравить поклонников электронного футбола нашей страны с тем, что в популярном симуляторе FIFA появится национальная сборная Украины. Также поздравляю с этим событием Всеукраинскую ассоциацию электронного футбола, которая в течение длительного времени прилагает много усилий для популяризации футбола и сборной Украины как в нашем государстве, так и за его пределами! УАФ и УАЭФ являются надежными партнерами, и мы готовы воплощать в жизнь новые совместные проекты», — отметил глава УАФ Андрей Павелко.

Всего в FIFA 22 будут представлены более 700 команд и 17 тысяч прототипов реальных футболистов.

Украинские клубы появились в FIFA не так давно: в 2014 году туда впервые добавили донецкий «Шахтер» и стадион «Донбасс Арена», а в 2019 году — киевское «Динамо». Уже несколько лет украинские игроки просят добавить в FIFA полную Украинскую премьер-лигу по футболу.