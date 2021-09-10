Зеленский назначил нового директора Института стратегических исследований

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Александра Богомолова директором Национального института стратегических исследований.

Соответствующий документ № 461/2021 обнародовали на сайте главы государства в пятницу.

Александр Богомолов — украинский ученый, директор Института востоковедения им. Агафангела Крымского НАНУ, эксперт по теме Ближнего Востока.

В июле этого года тогда еще действующего главу Института Александра Литвиненко назначили главой Службы внешней разведки Украины.

Национальный институт стратегических исследований подчиняется президенту Украины и служит основным научно-исследовательским учреждением по сопровождению его деятельности.

Институт предоставляет организационное, методическое и научное сопровождение подготовки проектов ежегодных посланий президента к Раде; научное обоснование, анализ и оценку проблем и перспектив общественно-политического развития страны; научное сопровождение полномочий президента и СНБО в сфере национальной безопасности Украины.