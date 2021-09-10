НАБУ разоблачило схему хищения 17 гектаров «особо ценной земли» в Винницкой области. Два чиновника получили подозрения

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило схему по хищению 17 гектаров «особо ценной земли» в Винницкой области.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

Подозрения в этом деле вручили бывшему и. о. директора государственного предприятия и экс-главе Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области. По мнению НАБУ, хищение земель причинило государству убытки на 11,6 миллиона гривен.

«Следствие установило, что руководитель государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины, в 2016—2017 годах вместе с руководителем Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области подделали документы, позволившие в обход законной процедуры (без согласия Кабинета министров Украины) передать в частную собственность 10 земельных участков особо ценной земли общей площадью 17,11 га», — говорится в сообщении.

Для придания видимости легальной передачи земли чиновники придумали легенду о том, что эти участки были переданы сотрудникам госпредприятия для ведения личного хозяйства. Но почти все новые владельцы земли не имели никакого отношения к этому предприятию, а один из них был близким родственником главы ГП.

«По ходатайству НАБУ и САП на земельные участки, незаконно сформированные за счет особо ценных земель, наложен арест», — подчеркнули в НАБУ.