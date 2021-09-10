Ливан потратил более года, чтобы сформировать новое правительство
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Ливане спустя более чем год после отставки правительства сформирован его новый состав.
Об этом сообщает MSN.
Кабинет министров возглавил Наджиб Микати, который представил состав своего правительства президенту Мишелю Ауну. Микати в третий раз назначен премьером и считается самым богатым человеком Ливана.
«Мы будем использовать каждую возможность, чтобы обращаться к международным организациям и обеспечивать основные повседневные потребности жителей страны», — сказал Микати, добавив, что его правительство также обратится за помощью к арабским странам.
Ливан остался без правительства 10 августа 2020 года, когда премьер-министр Хасан Диаб и его кабинет массово ушли в отставку после смертоносного взрыва в порту Бейрута.
Это событие подорвало и без того слабую экономику Ливана. Жители страны получают электроэнергию лишь несколько часов в день, так как государство не может позволить себе приобретать ресурсы для ее производства.
Ливанский фунт потерял более 90% своей стоимости, целые группы шестимиллионного населения Ливана погружаются в нищету, а те, кто может, эмигрируют.
Ситуацию осложняет и то, что власти Ливана практически не реализовали реформы, которые от них требовали международные организации.
- В конце января в Ливане несколько дней длились протесты против локдауна и комендантского часа, который власти ввели для сдерживания коронавируса. В первый же день протесты переросли в стычки с полицией, а уже 26 января на улицы вывели военных.