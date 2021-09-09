«Поможет стать независимыми от России»: в Польше хотят добывать газ в Украине

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона хочет помочь Украине добывать газ.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

По словам Моравецкого, это поможет Украине стать более независимой от России.

«Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа на западе Украины, что позволит становиться независимыми от России», — заявил он.

Польский премьер добавил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также осуждает Россию за агрессивные действия.