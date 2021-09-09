В Киеве задержали преступников, которые держали в трудовом рабстве 120 человек

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Прокуратура міста Києва / Facebook

В Киеве задержали группу людей, которые держали в Днепропетровской области 120 человек в трудовом рабстве. Людей в сложных жизненных условиях вербовали на вокзалах, а потом отправляли на агрофирму работать с урожаем.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в четверг, 9 сентября.

Участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали людей, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства. Им предлагали работу, которая связана с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции в Днепропетровской области. Обещали зарплату от 3 до 4 тысяч гривен в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Когда завербованные соглашались на это предложение, их на микроавтобусах отвозили на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где расселяли в полуразвалившихся домах с абсолютно отсутствующими условиями для проживания. Ежедневно людей привлекали к работе на складах агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая. Работать заставляли по 12 — 16 часов в сутки. Обещанные деньги они не получали, а все их «заработок» ограничивался питанием сомнительного качества 2 — 3 раза в сутки и алкоголем.

Прокуратура міста Києва / Facebook

На территории домов, где проживали рабочие, за ними постоянно следили бригадиры, которые контролировали подъем и направление на работу, ограничивали их в передвижении по возвращении из работ, унижали и психологически давили. Когда люди пытались сбежать из бараков, им угрожали силой, а иногда и применяли ее. Кроме того, у них отобрали мобильные телефоны и паспорта.

Работа по разоблачению этой группы продолжалась несколько месяцев. Правоохранители провели 18 обысков. Изъяли черновики, деньги, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта и другие вещественные доказательства. На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них уже обратились в полицию с заявлениями о преступлениях в отношении них. Пять фигурантов схемы задержали, среди них вербовщики и бригадиры.