Легализация криптовалюты: НБУ напомнил, что единственным платежным средством в Украине остается гривна

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Несмотря на принятие закона, разрешающего в Украине криптовалюту, единственным платежным средством в стране остается гривна.

Об этом в Facebook написал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

«Национальный банк отвечает за покупательскую способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику», — отметил он. Шевченко добавил, что НБУ изучает возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты центробанка, с английского — СBDC) — электронной гривны.

«Одним из потенциальных направлений исследования выпуска электронной гривны мы видим ее использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов», — пояснил глава НБУ.

При этом Шевченко приветствовал принятие закона о виртуальных активах. По его мнению, теперь «появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами».

«После подписания закона президентом мы вместе с другими регуляторами этого рынка начинаем разрабатывать и внедрять подзаконные нормативно-правовые акты, которые должны предоставить мощные стимулы для развития рынка и одновременно защитить украинцев от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений», — добавил он.