Самолет Wizz Air совершил аварийную посадку во Львове из-за проблем с передней стойкой шасси

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Самолет венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air, выполнявший рейс WZZ6715 из Ларнаки во Львов в субботу, отправил сигнал «тревога» из-за проблем с управлением передней стойкой шасси.

Во время аварийной посадки никто не пострадал, сообщает пресс-служба международного аєропорта «Львов».

«4 сентября 2021 года в 12:13 был получен сигнал «тревога». Самолет совершил благополучную посадку в 12:39», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с пассажирами — 131 человек — все в порядке.