Байден приказал рассекретить документы, связанные с терактами 11 сентября

Новости

Gage Skidmore / Flickr

Президент США Джо Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года.

Соответствующее распоряжение от 3 сентября опубликовано на сайте Белого дома.

«Крайне важно обеспечить максимальную прозрачность правительства Соединенных Штатов. [...] Информация, собранная и полученная в ходе расследования терактов 11 сентября 2001 года, должна быть раскрыта, за исключением случаев, когда веские причины указывают на противоположное», — заявил он.

Байден отметил, что американцы продолжают добиваться полной ответственности за теракты 9/11, включая выживших и членов семей жертв.

«Американский народ заслуживает более полного представления о том, что его правительство знает об этих нападениях. Хотя неизбирательное раскрытие секретной информации может поставить под угрозу национальную безопасность, включая усилия правительства США по защите от будущих нападений, информация не должна оставаться засекреченной, если общественный интерес к раскрытию информации перевешивает любой ущерб национальной безопасности», — добавил президент США.

Согласно распоряжению, документы должны быть обнародованы в течение следующих шести месяцев.

Теракты 11 сентября

11 сентября 2001 года члены террористической организации «Аль-Каида» совершили в США серию из четырех скоординированных терактов. Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера и направили два из них в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Третий самолет направили в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, однако самолет упал в поле на территории штата Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2 977 человек, еще 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв.