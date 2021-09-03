Во Львовской области произошло смертельное ДТП: водитель грузовика не справился с управлением и влетел в магазин
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Национальная полиция
Во Львовской области, в городе Рудки Самборского района произошло смертельное ДТП: водитель седлового тагяча Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.
Об этом сообщает Нацполиция. Авария произошла в пятницу, 3 сентября, в 16:20.
От полученных травм водитель грузовика и женщины погибли на месте. Травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которую госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, она скончалась в больнице.
Издание Zaxid.net уточняет, что грузовик перевозил щебень. Сразу после аварии очевидцы самостоятельно отодвинули грузовик и достали из-под него тела двух погибших и травмированного ребенка. Вероятно, под завалами могут быть еще люди.
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