Во Львовской области произошло смертельное ДТП: водитель грузовика не справился с управлением и влетел в магазин

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Национальная полиция

Во Львовской области, в городе Рудки Самборского района произошло смертельное ДТП: водитель седлового тагяча Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

Об этом сообщает Нацполиция. Авария произошла в пятницу, 3 сентября, в 16:20.

От полученных травм водитель грузовика и женщины погибли на месте. Травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которую госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, она скончалась в больнице.

Издание Zaxid.net уточняет, что грузовик перевозил щебень. Сразу после аварии очевидцы самостоятельно отодвинули грузовик и достали из-под него тела двух погибших и травмированного ребенка. Вероятно, под завалами могут быть еще люди.