«Я ошибся». Джо Роган заболел коронавирусом после призывов к молодежи не прививаться от COVID-19

Новости

Getty Images

В США ведущий подкаста The Joe Rogan Experience, комментатор и популярный стендап-комик Джо Роган сообщил, что заболел коронавирусом.

СМИ быстро дали этой истории огласку, поскольку в апреле 2021 года Джо в одном из своих подкастов сказал, что молодым людям не нужно вакцинироваться, пишет The New York Times.

После этого он получил шквал критики и обвинения в сдерживании кампании по вакцинации в США, поскольку имеет огромную аудиторию слушателей.

Позже Роган признал, что мог ошибаться и отметил: «Я не антивакцинатор».

Уже в начале осени 54-летний Роган сообщил своим 13,1 млн подписчиков в Instagram, что прервал шоу во Флориде, потому что почувствовал усталость, подавленность и головные боли.

«Сердечная благодарность современной медицине за то, что вытащила меня из этого так быстро и легко», — отметил ведущий.

Пока не ясно, был ли Роган вакцинирован.