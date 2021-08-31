В Киеве разоблачили чиновника на взятке. Он за миллион гривен обещал помочь в передаче в аренду санатория

Новости

В Киеве разоблачили одного из руководителей структурного подразделения профсоюзов Украины. Он требовал взятку в один миллион гривен за передачу в аренду санатория, который находится на территории Днепропетровской области.

Об этом во вторник, 31 августа, сообщили Киевская городская прокуратура и Министерство внутренних дел.

Задержали заместителя главы правления «Укрпрофздравница». Во время следствия установили, что он потребовал один миллион гривен от представителя частного общества. За эту сумму обещал решить вопрос о заключении договора аренды санатория с последующим его выкупом — наблюдательный совет должен был принять нужное положительное решение.

Мужчину задержали в Киеве 31 августа, когда он получал очередной транш в размере 300 тысяч гривен от представителя коммерческой структуры. До этого он уже получил 200 тысяч гривен.

Сейчас следователи устанавливают всех остальных причастных. Этому фигуранту пока не сообщили о подозрении и не выбрали меру пресечения.