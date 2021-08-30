ЕС снова запретит въезд из пяти стран

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Совет ЕС принял решение о вычеркивании пяти стран из перечня тех, откуда рекомендовано отменить запрет на въезд.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и несоответствия критериям ЕС из этого перечня вычеркнули:

Израиль;

США;

Ливан;

Черногорию;

Северную Македонию.

Также отдельно указано, что из перечня вычеркнули и Косово. В ЕС Косово называю не страной, а «территориальной властью», потому что не все страны-члены Европейского Союза признают Косово независимым государством.

Украина в этом списке пока остается. Всего в списке сейчас находится 18 стран.