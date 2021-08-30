ЕС снова запретит въезд из пяти стран
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- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Совет ЕС принял решение о вычеркивании пяти стран из перечня тех, откуда рекомендовано отменить запрет на въезд.
Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом и несоответствия критериям ЕС из этого перечня вычеркнули:
- Израиль;
- США;
- Ливан;
- Черногорию;
- Северную Македонию.
Также отдельно указано, что из перечня вычеркнули и Косово. В ЕС Косово называю не страной, а «территориальной властью», потому что не все страны-члены Европейского Союза признают Косово независимым государством.
Украина в этом списке пока остается. Всего в списке сейчас находится 18 стран.
- 14 июля Совет ЕС включил Украину в перечень государств, для граждан которых предлагают отменить ограничения на путешествия. Речь идет о необязательных путешествиях в Евросоюз, например, туристических, которые были запрещены для граждан третьих государств во время пандемии.