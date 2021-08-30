Президент Палестины встретился с израильским министром — впервые за 11 лет

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Президент Палестины Махмуд Аббас провел свою первую за 11 лет официальную встречу с высокопоставленным израильским чиновником — министром обороны Бени Ганцем.

Об этом в Twitter в понедельник, 30 августа, сообщил Ганц, а детали — BBC.

Ганц сказал, что вечером 29 августа он отправился в палестинский город Рамаллах на Западном берегу, чтобы обсудить вопросы безопасности, а также гражданские и экономические аспекты. Он сказал президенту Аббасу, что Израиль будет стремиться укрепить палестинскую экономику.

«Мы также обсудили формирование безопасности и экономической ситуации на Западном берегу и в секторе Газа. Мы договорились продолжить обсуждение вопросов, которые были подняты в ходе встречи», — отметил Ганц.

Палестинский чиновник из Управления по вопросам гражданских дел Хасан аль-Шейх отметил, что переговоры охватили «все аспекты» палестино-израильских отношений.

Это первая с 2010 года официальная встреча подобного уровня между представителями Палестинской национальной администрации (ПНА) и еврейского государства. Переговоры продолжались 2,5 часа, из них 40 минут политики общались тет-а-тет.

Палестинская администрация разорвала связи с Израилем в 2020 году из-за плана тогдашнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху по поводу аннексии значительной части Западного берега, которую палестинцы хотят для будущего независимого государства вместе с сектором Газа. Связи восстановили в ноябре, после того как от плана аннексии отказались. Нетаньяху же в июне ушел с поста премьера, на его место назначили Беннета.

Действующий премьер отвергает идею создания палестинского государства рядом с Израилем, и заявляет, что его правительство не будет пытаться достичь мирного соглашения с палестинцами. Президент США Джо Байден 27 августа призвал Беннета предпринять шаги для улучшения жизни палестинцев и поддержки широких экономических возможностей для них.