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Death to Stock

Служба безопасности Украины разоблачила схему чиновников, которые присваивали пенсии жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схема чиновников, среди которых должностные лица Пенсионного фонда и банка, действовала несколько лет. Они присваивали бюджетные деньги для выплат пенсий в Харьковской области, внося лживые сведения в базу данных. Чиновники меняли информацию о выплатах пенсий людям из ОРДЛО и оформляли банковские карточки, на которые получали деньги. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерли.

По предварительным подсчетам чиновники присвоили около 5 миллионов гривен.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли банковские карты и черновую документацию, которая доказывает многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Двум участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК) и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров (ч. 2 ст. 361 УК).